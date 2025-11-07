【レンジで簡単も】とろ〜り絶品「グラタンレシピ」10選〜カボチャやアボカドなど具材アレンジも豊富！
とろ〜り溶けたチーズの香ばしさが格別のグラタン。手間がかかるイメージがありますが、レンジを活用すれば、ソース作りから下ごしらえまで大幅に時短できますよ。
ソースや具材を変えれば何通りもの味が楽しめるのがポイント。今回は、15分以内で作れるスピードレシピを中心に10選ご紹介します。
【野菜たっぷり】ナスとトマトのグラタン風
ナスとトマトをたっぷり使ったグラタン風の一品は、ホワイトソースなしで作れる手軽さが魅力です。耐熱容器に具材を並べ、粉チーズを振ってレンジで約10分。野菜の水分とベーコンの旨みが溶け合い、レンジだけで作ったとは思えないほどの深い味わいです。
■ソース作りも失敗知らず！【レンジ活用】グラタンレシピ3選
固くて手間がかかるカボチャの下ごしらえをレンジに任せることで、大幅に時短できます。蒸したり茹でたりするより簡単なので、ひとり暮らしの方にも最適。竹串がすっと刺さるまで加熱したら、炒め玉ネギなどと一緒に焼き上げ、カボチャの甘みとチーズの塩気の絶妙なバランスを堪能しましょう。
生のカボチャが固くて切りにくいときは、レンジで2〜3分加熱すると包丁がスムーズに入ります。大きめに切ったら豆乳で作ったホワイトソースをたっぷりからめてオーブンへ。豆乳とカボチャのやさしい甘みが引き立ちます。付け合わせのサラダもレンジで下ごしらえすると、複数の料理を手際良く効率的に仕上げられます。
ホワイトソースを鍋で作るのは焦げ付きやすく、火加減が難しいもの。このレシピでは、レンジで作るのでとろみの調整が簡単で失敗知らずです。具材のカリフラワーやジャガイモもレンジで下茹でするため、栄養を逃さず、ほど良い歯応えを楽しめますよ。生鮭を塩鮭に代える場合は、下味不要です。
■最短5分！【15分以内】で作れるグラタンレシピ6選
シメジとエノキをバターで炒め、ケチャップとピザ用チーズをのせてトースターで焼くだけ。調理時間はたった5分なので、忙しい朝のお弁当おかずにもぴったりです。彩りにバジルやパセリを振ると、見た目も華やかになります。
ホワイトソースが少量だけ余ったときは、ミニグラタンにアレンジしましょう。カボチャとベーコンをレンジ加熱後、トースターでチーズに焦げ目が付けば完成です。ベーコンをウインナーやツナ缶に代えても手軽においしく作れますよ。
おしゃれな見た目のグラタンなら、このレシピがイチオシ。アボカドをくり抜いて、皮をそのまま器にするのがポイントです。クリーミーなアボカドに牛乳やマヨネーズのミルキーさが加わり、濃厚でリッチな味わいを満喫できます。
具材を小さく切ることで、グラタンの加熱時間を大幅に短縮できます。生鮭と相性の良いブロッコリーとホワイトソースを組み合わせると、大人にも子どもも食べやすい一品に。タラのような白身魚でアレンジするのも、あっさりとした仕上がりでおすすめです。
ストック食材でパパッとグラタンを作るなら、サバの水煮缶が大活躍。ニンニクやバジルと和えるため、青魚独特のにおいが苦手な方も食べやすいですよ。水煮缶は骨まで食べられるので、魚の栄養がしっかり摂れるのも大きな魅力です。
豆乳と豆腐を使ったグラタンは、あっさりヘルシーに食べたいときに◎です。ホクホクとした上品な味が特徴のユリネと豆腐の相性は格別。豆乳ベースのソースに隠し味のしょうゆがアクセントとなり、ほんのり和風で、煮物や天ぷらなどの和の副菜にもよく合います。
■もう手間取らない！レンジと時短術でグラタンをもっと身近に
溶けたチーズがたまらないグラタンは、レンジとトースターを駆使すれば、手間なく短時間で完成します。
ホワイトソース作りをレンジに任せる、具材を小さく切るなど、ちょっとした時短術で、忙しい日の夕食にも登場させることができますよ。ぜひ、手軽なグラタンレシピを覚えて、献立のレパートリーを広げてくださいね。
(ともみ)
ナスとトマトのグラタン風
