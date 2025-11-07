フィギュアスケートNHK杯前日公開練習（6日、大阪・東和薬品RACTABドーム）フィギュアスケートグランプリシリーズ日本大会(NHK杯)に向け、出場選手が前日に公開練習を行いました。男子は日本から鍵山優真選手、佐藤駿選手、垣内珀琉選手が練習を公開しました。練習で鍵山選手はフリースケーティングの「トゥーランドット」の曲をかけて練習し、複数の4回転ジャンプなどすべてのジャンプを着氷させ、調子の良さを感じさせました。