阪神は６日、元監督で今季は１・２軍打撃巡回コーディネーターを務めた和田豊氏（６３）のヘッドコーチ就任を発表した。西宮市内の球団事務所で行われた会見で、２日前に藤川球児監督（４５）から就任依頼があったことを明かし、「束になって戦う」と決意表明した。秋季キャンプ地の安芸で対応した藤川監督は、２リーグ分立後球団史上初となるリーグ連覇のために、和田氏の「タイガースにかける情熱」が不可欠と熱い期待を寄せた