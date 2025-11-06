11月5日の「文春オンライン」で、木村拓哉と工藤静香の娘・Cocomiと、男子バレーボール日本代表・小川智大選手の熱愛が報じられ、衝撃が広がっている。「小川選手は、サントリーサンバーズ大阪所属の29歳で、国内リーグでいくつもの個人賞を獲得している“天才リベロ”です。報道によると、Cocomiさんと小川さんの交際期間は2年ほどだといいます。同誌の直撃に、小川さんは『仲よくさせていただいてます』と語り、否定はしなかっ