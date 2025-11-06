11月5日の「文春オンライン」で、木村拓哉と工藤静香の娘・Cocomiと、男子バレーボール日本代表・小川智大選手の熱愛が報じられ、衝撃が広がっている。

「小川選手は、サントリーサンバーズ大阪所属の29歳で、国内リーグでいくつもの個人賞を獲得している“天才リベロ”です。報道によると、Cocomiさんと小川さんの交際期間は2年ほどだといいます。同誌の直撃に、小川さんは『仲よくさせていただいてます』と語り、否定はしなかったとも伝えられました。木村さんと工藤さんという、大物芸能人夫婦の娘で、何かと注目されてきたCocomiさんですが、熱愛報道が出るのは初めてのことで、驚きの声があがっています」（芸能記者）

世間の驚きは、Cocomiの熱愛というトピックだけではなく、そのお相手にも向けられた。Xでは、Cocomiのお相手として、同じく男子バレーボール日本代表・石川祐希選手を予想していた人が多くいたようだ。

《Cocomi＆バレー日本代表の小川智大が交際2年て!石川祐希説どこいったんw》

《Cocomi、石川妹と仲良くしてたから石川狙いかと思ってたーーーー!!よかったあー!!!!!石川だけはやめてーーー》

《Cocomi石川祐希と付き合ってると思ってたんだけどそっちかよ!》

Cocomiは人気漫画『ハイキュー!!』をきっかけにバレーボールファンになり、実際に試合を観戦する姿を、SNSでたびたび投稿してきた。さらに、ある選手とも親密な様子を匂わせてきたのだ。

「石川祐希選手の妹、石川真佑選手です。DMをきっかけに仲よくなったそうで、プライベートでよく会っていたり、2時間超えの長電話をしたりする様子をInstagramに投稿していました。真佑選手が海外で活躍中のため、2人の関係を『遠距離恋愛』と称したこともありました。

しかし『大物2世タレントのCocomiさんだから、真佑選手と親密になれた』という見方もあり、バレーボールファンからは2人の関係に不快感を示す声もあがっていたんです。さらに、兄・祐希選手の女性人気の高さから、“兄狙い”という疑惑まで持ち上がる始末でした。そのため、今回、小川選手との真剣交際が報じられたことに、驚く声が続出したんです」（前出・芸能記者）

「交際2年」という報道が正しければ、石川祐希ファンの心配は、まったくの杞憂だったようだ。