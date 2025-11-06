マイネットが後場急伸している。同社はきょう正午ごろ、２５年１２月期通期の連結業績予想を修正。営業利益の見通しは従来の１億円から３億１２００万円（前期比２７．１％減）に引き上げた。 来期以降の収益貢献を見据えた新規事業の準備が順調に進捗していることに加え、第４四半期の収益性についても当初懸念された投資負担を吸収し、黒字化の見通しがたったことが主な要因だとしている。なお、売上高予想については従来