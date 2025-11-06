「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の６日正午現在でレカムが「買い予想数上昇」３位となっている。 ６日の東証スタンダード市場で、レカムは横ばい圏で推移。同社は中小オフィス向け省エネ、ＤＸ化推進の機器販売などを手掛けている。９月にはＡＩエージェント事業を本格的に展開することを発表し注目された。２５年９月期の連結営業利益は前の期比２．６倍の７億円と最高益の予想