ディズニープラスで独占配信されている、大ヒットスマートフォン向けゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』のアニメーション化プロジェクト『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」の配信開始を記念し、ウォルト・ディズニー・ジャパンの成田岳氏と、ガド菜々氏にインタビューが行われました。 ディズニープラス オリジナルシリーズ『ディズニー