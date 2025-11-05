2025年11月1日、香港メディアの香港01は「『野原ひろし 昼メシの流儀』が大ヒット！彼の日常に隠された癒やしの秘密とは？」と題した記事を掲載した。記事は、「『野原ひろし 昼メシの流儀』は、臼井儀人氏が原作の漫画『クレヨンしんちゃん』に登場するしんのすけの父・野原ひろしが主人公の公式スピンオフ作品だ。一見平凡な35歳会社員の昼食風景が描かれるが、彼の一食一食には人生哲学と社会の縮図が詰まっている」として、同