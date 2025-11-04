中国自動車流通協会乗用車市場情報連席分会（乗聯会）のデータによると、今年1〜9月、中国の自動車輸出台数は571万台に達し、うち中東市場の伸びが最も顕著だったとのことです。今年1〜9月、アラブ首長国連邦に輸出された自動車は前年同期比59％増の36万8000台で、中国の完成車輸出先として第2位となりました。サウジアラビアも20万台を超える中国製自動車を購入し、輸出ランキング第6位となりました。中国国際輸出入商品交易会（