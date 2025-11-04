現地11月３日、FIFPRO（国際プロサッカー選手会）が2025年の男子ワールドイレブンを発表した。選ばれた11人は、2024-25シーズンにクラブと代表で優れたパフォーマンスを披露した選手たち。そのなかで、2025年バロンドール受賞者のウスマンヌ・デンベレを筆頭に、昨季のチャンピオンズリーグを制したパリ・サンジェルマンからは最多５名が選出された。68か国、２万6000人以上のプロ選手による投票で決定したイレブンは以下の