私はミヤコ。先日、夫のマサトの地元に引っ越してきました。義両親は妊婦の私を何かと気遣ってくれてありがたいかぎりです。私の両親はいわゆる「毒親」で、子どものころは毎日のように罵倒されていました。高校卒業と同時に家を離れましたが、今でもふとその苦しい記憶がよみがえってしまうほどです。私にとって毒親の呪縛はそれほどまでに大きいもの。もうじき出産ですが実家への里帰りなどありえないです。するとある日、義母か