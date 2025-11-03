世界を舞台に活躍するトップガールズグループTWICEのSANA が、GRAFF の「バタフライ」コレクション50周年を記念した最新クリエィティブキャンペーン第2章に登場♡舞台はパリ・ヴァンドーム広場に佇むサロン。138カラットを超えるダイヤモンドが放つ極上の輝きを背景に、自由と美しさをテーマにしたこの場面は、ジュエリーの真髄を感じさせます。 アイコニックなバタフライモチー