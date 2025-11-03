GRAFFバタフライ50周年記念♡SANAを起用した最新キャンペーン全貌

世界を舞台に活躍するトップガールズグループTWICEのSANA が、GRAFF の「バタフライ」コレクション50周年を記念した最新クリエィティブキャンペーン第2章に登場♡舞台はパリ・ヴァンドーム広場に佇むサロン。138カラットを超えるダイヤモンドが放つ極上の輝きを背景に、自由と美しさをテーマにしたこの場面は、ジュエリーの真髄を感じさせます。

アイコニックなバタフライモチーフの魅力

1975年に誕生した「ザ グラフ バタフライ」は、今も進化を続ける象徴的シルエット。

今回のコレクションでは、グレインレザー、クリンクルレザーで仕立てられたホーボーバッグや、革新的なセッティング技術を駆使したジュエリーの数々が登場します。

メゾンの伝統と現代のラグジュアリーが融合したデザインは、エレガンスと実用を絶妙に両立。

SANA × GRAFFで描くパリの輝き

バタフライ シルエット＆クラシック バタフライ コレクション

ブランドアンバサダーであるSANAが、ヴァンドーム広場のサロンを背景に、138カラット以上のダイヤモンドで構成されたコレクションを纏って登場。

例えば、5カラットのエメラルドカットダイヤモンドに囲まれたバタフライネックレスは、69カラットのダイヤモンドが敷き詰められ、太陽の光を浴びて輝きを放ちます。

自由で自信に満ちた姿が、バタフライのスピリットと見事に重なります。

50年を紡いだ技とアートが今ここに

パヴェ バタフライ コレクション

GRAFFが65年以上にわたり世界屈指のハイジュエリーを創出し続けてきた背景には、比類なきクラフツマンシップがあります。

今回のキャンペーンに登場するジュエリー群は、選び抜かれた極上のダイヤモンドを、ホワイトゴールドの台座に精緻にセッティングしたもの。

羽ばたく蝶のようなモチーフが、装う人を未来へと導く…そんなストーリーが宿っています。

あなたも輝くバタフライの一部に♡

GRAFFの「バタフライ」コレクションに込められた自由・進化・美しさのスピリットは、SANAの姿を通じて新たな章へと刻まれました。

今後公開予定のビジュアルやフィルムも楽しみ♡ラグジュアリーを纏うことで、自分自身にもまた新しい姿が宿ると感じられるはずです。

蝶のように軽やかに、でも強く美しく、あなたもその瞬間をまとう準備をしてみませんか？