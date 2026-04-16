ワークマン、“不審者パーカー”を発表 『WBS』で紹介され反響「コーヒー吹いた」「完全に不審者」「やだ欲しい」
テレビ東京で15日、『ワールドビジネスサテライト（WBS）』（月〜木 後10：00、金曜 後11：00）が放送された。ワークマンが発表した猛暑対策の“不審者パーカー”が紹介され、SNSで反響が寄せられている。
【写真】「完全に不審者」“命を守る”ための“不審者パーカー”
番組では、都内で行われたワークマンのメディア向け猛暑対策新製品発表会の模様を報道。今後の暑さが45度に上ることを想定した“命を守る”アイテムが紹介された。
その中で取り上げられたのが“不審者パーカー”。UV対策のため顔全体をメッシュで隠したパーカーで、顔を隠したモデルが灼熱のランウェイを歩く様子が流れた。
独特な見た目のパーカーには、SNSも反応。「コーヒー吹いた」と驚く声や「完全に不審者」とぴったりな名前であるという意見、「やだ欲しい」といったコメントが寄せられていた。
【写真】「完全に不審者」“命を守る”ための“不審者パーカー”
番組では、都内で行われたワークマンのメディア向け猛暑対策新製品発表会の模様を報道。今後の暑さが45度に上ることを想定した“命を守る”アイテムが紹介された。
その中で取り上げられたのが“不審者パーカー”。UV対策のため顔全体をメッシュで隠したパーカーで、顔を隠したモデルが灼熱のランウェイを歩く様子が流れた。
独特な見た目のパーカーには、SNSも反応。「コーヒー吹いた」と驚く声や「完全に不審者」とぴったりな名前であるという意見、「やだ欲しい」といったコメントが寄せられていた。