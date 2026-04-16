ワークマンが発表した“不審者パーカー”

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　テレビ東京で15日、『ワールドビジネスサテライト（WBS）』（月〜木　後10：00、金曜　後11：00）が放送された。ワークマンが発表した猛暑対策の“不審者パーカー”が紹介され、SNSで反響が寄せられている。

【写真】「完全に不審者」“命を守る”ための“不審者パーカー”

　番組では、都内で行われたワークマンメディア向け猛暑対策新製品発表会の模様を報道。今後の暑さが45度に上ることを想定した“命を守る”アイテムが紹介された。

　その中で取り上げられたのが“不審者パーカー”。UV対策のため顔全体をメッシュで隠したパーカーで、顔を隠したモデルが灼熱のランウェイを歩く様子が流れた。

　独特な見た目のパーカーには、SNSも反応。「コーヒー吹いた」と驚く声や「完全に不審者」とぴったりな名前であるという意見、「やだ欲しい」といったコメントが寄せられていた。