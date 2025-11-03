11月2日放送の『アッコにおまかせ!』（TBS系）で、番組が来年3月で終了すると発表された。「発表は番組のエンディングで、『和田アキ子から皆様にご報告』として本人の口から行われました。和田さんは《私はずっと前からこの番組に関しては、自分なりにしっかりと区切りをつけたいと思っておりました。そして40周年を目標にしておりましたが、迎えることができて、これが一番良いタイミングだなと思って、きょう発表させていただ