チーズ普及協議会と日本輸入チーズ普及協会は、2025年11月11日(火)・12日(水)に「チーズフェスタ2025」を開催します。会場は渋谷区恵比寿のエビススバルビル(EBiS 303)です。今回、メインステージやチーズ紹介コーナーのタイムテーブルが発表され、峰竜太さんをはじめとする豪華ゲストの出演が決定しました！ チーズフェスタ2025 日時：2025年11月11日(火) 11:00〜19:00／12日(水) 10:30〜18:30会場：「EBiS 303」