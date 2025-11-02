ワールドシリーズ第7戦米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦を戦っている。4回ブルージェイズの攻撃時には、ロブレスキーがヒメネスに与えた死球をきっかけに両軍がエキサイト。ナインがグラウンドでもみ合う場面が発生した。ドジャースが1-3と劣勢の4回ブルージェイズの攻撃。マウンドのロブレスキーはクレメントを遊ゴロに打ち取り1死。ここで「9番・遊撃