ワールドシリーズ第7戦

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦を戦っている。4回ブルージェイズの攻撃時には、ロブレスキーがヒメネスに与えた死球をきっかけに両軍がエキサイト。ナインがグラウンドでもみ合う場面が発生した。

ドジャースが1-3と劣勢の4回ブルージェイズの攻撃。マウンドのロブレスキーはクレメントを遊ゴロに打ち取り1死。ここで「9番・遊撃」のヒメネスにカウント2-2から投じた5球目が手首付近への死球となった。ヒメネスが両手を上げると、ロブレスキーもマウンドを降りながら何か言葉を発した。

すぐに、シュナイダー監督を筆頭にブルージェイズのナインがベンチから飛び出し、ドジャースベンチも応戦。グラウンドは騒然とした雰囲気になった。山本由伸投手や佐々木朗希投手の姿もあった。

試合はそのまま再開されたが、続くスプリンガーの打球はロブレスキーへのピッチャー返し。足に当たった打球が捕手スミスの前に転がり内野安打となり、ピンチが広がった。



（THE ANSWER編集部）