クリスピー・クリーム・ドーナツのホリデーシリーズ「Ho Ho Holiday!」が、2025年11月19日（水）から期間限定で登場します。今年は、サンタやスノーマンなど人気キャラクターに加え、香り豊かな「リッチ ミルクティー ベア」が久々にカムバック♡サンタの“顔”と“身体”を並べると“全身サンタ”が完成するなど、遊び心たっぷりのラインナップです。 まるでプレゼント