サンタもベアもスノーマンも！クリスピー・クリーム・ドーナツのホリデー♡

クリスピー・クリーム・ドーナツのホリデーシリーズ「Ho Ho Holiday!」が、2025年11月19日（水）から期間限定で登場します。今年は、サンタやスノーマンなど人気キャラクターに加え、香り豊かな「リッチ ミルクティー ベア」が久々にカムバック♡サンタの“顔”と“身体”を並べると“全身サンタ”が完成するなど、遊び心たっぷりのラインナップです。

まるでプレゼント♡“Ho Ho Holiday!”の限定ドーナツたち

サンタ カスタード

ストロベリー ホリデー ベルト

リッチ ミルクティー ベア

チョコレート スノーマン

ホリデーの主役「サンタ カスタード」（378円）は、ホワイトチョコの優しい甘さに、北海道産ミルク入りのカスタードがとろける一品。

真っ赤な帽子とストロベリーナパージュの鼻、ホワイトクランチのひげが愛らしい♡

「ストロベリー ホリデー ベルト」（334円）はサンタの服をモチーフにした華やかなドーナツ。縦に並べると“全身サンタ”が完成するユニークな仕掛けです。

さらに、「リッチ ミルクティー ベア」（378円）はコクのあるロイヤルミルクティークリーム入りで、ふんわり香る上品な甘さが魅力。

毎年人気の「チョコレート スノーマン」（334円）は、なめらかなチョコクリームと甘酸っぱいマフラーが冬にぴったりです。

DEAN & DELUCAのアドベントカレンダーでホリデー準備！

限定ボックス＆プレートセットで特別なひとときを

ホリデー ダズン（12個）

ホリデー ダズン ハーフ（6個）

ホリデー ミニ ボックス（3個）

ホリデー ミニ ボックス(20個)

ホリデー ミニ ボックス ハーフ(10個)

ホリデー プレート セット

限定ドーナツを詰め合わせた「ホリデー ダズン（12個）」は3,024円、「ホリデー ダズン ハーフ（6個）」は1,825円。

冬らしいオリジナルパッケージでお届けします。かわいいミニサイズが詰まった「ホリデー ミニ ボックス」シリーズもおすすめ♡

また、WEB＆アプリ限定「クイック オーダー」で予約できる「ホリデープレートセット」は、同価格で限定デザインのプレートが付くお得なセット。

数量限定・なくなり次第終了なので、早めのチェックがおすすめです。

クリスピー・クリーム・ドーナツのホリデーシリーズは、見ても食べても心が弾むラインナップ。かわいい見た目と上品な甘さが、家族や友人との時間をより特別なものにしてくれます。

季節限定の味わいとデザインは、まるで贈り物のような幸せ♡今年の冬は、甘くて楽しい“ドーナツクリスマス”で心も温まるひとときを過ごしてみてくださいね。きらめく瞬間を一緒に味わいましょう。