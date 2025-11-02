複数人が刺された事件の容疑者が逮捕された現場近くに集まる警察官＝1日、英南東部ケンブリッジシャー（ChrisRadburn/PA通信・共同）【ロンドン共同】英警察は1日、英南東部を走行中の列車内で同日夜、複数の乗客が刃物で刺されたと発表した。英メディアによると、10人が病院に搬送され、うち9人が重体。ケンブリッジシャーのハンティンドン駅で停車し、容疑者の男2人が逮捕された。警察はテロの可能性もあるとみて調べている