10月24日、映画『爆弾』で主演を務める山田裕貴と共演の佐藤二朗が東京・新宿にサプライズで登場。自らチラシを配るといったイベントを行い、その場にいた人々を驚かせた。【写真】総額20万円の“勝負服”で彼氏とデートを楽しむ伊藤沙莉「10月31日に公開される『爆弾』は、呉勝浩さんの同名小説が原作となっています。坂東龍汰さんや寛一郎さんら話題の若手俳優や、染谷将太さん、伊藤沙莉さんといった“実力派”が多く出演する