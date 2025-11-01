メキシコ・コアウイラ州の組立工場を走行するトラック＝9月（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米政権は1日未明（日本時間1日午後）、輸入する中・大型トラックへの25％の追加関税を発動する。関税率は従来の25％と合わせて計50％となる。米国内の産業保護と安全保障を確保するためと説明。日本から輸入するトラックも対象となり、日本の商用車メーカーに悪影響が及ぶ恐れがある。中・大型トラックは総重量約4.5トン