今日10月31日、ハロウィンの近畿地方は断続的な雨で、広く本降りになる見込みです。総雨量が多くなる所もあり、南部では100ミリを超える大雨となるおそれがあります。また、昼間の気温は昨日より大幅に低く、北風も加わって、昼間でも上着が手放せない肌寒さとなるでしょう。雨と北風傘も上着も手放せない一日に今日31日は、四国沖に低気圧が発生し、明日11月1日にかけて、急速に発達しながら本州の太平洋側を進む見込みです。こ