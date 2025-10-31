今日10月31日、ハロウィンの近畿地方は断続的な雨で、広く本降りになる見込みです。総雨量が多くなる所もあり、南部では100ミリを超える大雨となるおそれがあります。また、昼間の気温は昨日より大幅に低く、北風も加わって、昼間でも上着が手放せない肌寒さとなるでしょう。

雨と北風 傘も上着も手放せない一日に

今日31日は、四国沖に低気圧が発生し、明日11月1日にかけて、急速に発達しながら本州の太平洋側を進む見込みです。このため、今日は低気圧に近い近畿地方の南部では断続的に雨が降り、昼ごろからは近畿全般に雨が降るでしょう。





最高気温は16℃から17℃くらいで、昨日より大幅に低くなる見込みです。北風が次第に強まり、昼間でも上着が手放せない肌寒さとなるでしょう。気温の変化で体調を崩さないように、服装でうまく調節してください。

午後は広く本降りの雨 南部では大雨のおそれ

近畿地方では、今日31日の午後は広く本降りの雨になる見込みです。和歌山県と奈良県ではカミナリを伴って雨脚の強まる所があり、激しく降る所もあるでしょう。和歌山県南部の沿岸に近い地域では、局地的に100ミリを超える大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、落雷、竜巻などの激しい突風に注意が必要です。



また、和歌山県南部の海上では波が3メートルのち4メートルで次第にしけるでしょう。うねりを伴った高波にもご注意ください。