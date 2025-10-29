10月27日のYouTube番組で、元フジテレビアナウンサー渡邊渚が、「やりたくなかった仕事」について語ったことが話題となっている。「この日、渡邊さんは司会を務めるYouTube番組『起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE』に出演。冒頭、番組スタッフから『今までで一番やりたくなかった仕事は？』と質問されたのです」（芸能記者）すると彼女は「顔面ゴムパッチンやらされたときはイラッとはしましたね」