「蛍光灯が製造中止？ウソでしょ。うちの照明はどうなるの？」驚く人が多いだろう。だが、2027年末までに蛍光灯の製造や輸出入は禁止となる。「水銀に関する水俣条約」に基づき決まったことだ。「国内メーカーの製造はすでに終わっています。在庫の販売はまだ続きますが、数が減って値段も徐々に上がっていくでしょう」そう話すのは家電ライターの藤山哲人さん。蛍光灯に使われる水銀が原因で、製造や輸出入が終了する「2027年問