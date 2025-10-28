新作アクションRPG『デュエットナイトアビス（Duet Night Abyss）』の日本語版主題歌を野田愛実が担当することが決定した。主題歌は、「夜が訪れるとき」。戦いの中にある儚さ、運命に抗うキャラクターたちの強さ、“夜の深淵を翔ける”ような感情を、野田愛実の持つ宝石のような歌声で表現した作品となっている。11月26日に配信リリースされる予定だ。また、今回の音源制作は「The Misty Corvus」が担当。オーケストラ録音は「Bud