旅行や出張でホテルに泊まるとき、自宅でつめ替えてきた洗顔やシャンプー、ボディソープの置き場に困ったことはありませんか？洗面台だと手が届きにくいし、浴槽のフチに並べるとすべり落ちる…。そこで便利なのが、ダイソーの「トラベル詰替用ボトル」。ボトルの背面に吸盤がついていて、浴室の壁にはりつけられる優れものなんです！ESSEオンラインライターが実際に使ってみた感想を詳しくレポートします。こんなの欲しかった