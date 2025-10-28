高値が続いてるコメについてです。 高市内閣の鈴木農水大臣が意欲を示しているのが「おこめ券」です。 一体どういうものなのか、また、いま大分県内で新米はいくらで販売されているのか取材しました。 鈴木農水大臣が早期の導入を目指しているのが「おこめ券」。政府はこれまで、コメの価格対策として備蓄米の放出を行ってきましたが、鈴木農水大臣は「おこめ券の方がスピーディー」だとして、早期に実施する考えを