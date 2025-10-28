ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 路上にうつぶせの状態で倒れていた男性を救助 5人を消防が表彰 熊本県 RKK熊本放送 路上にうつぶせの状態で倒れていた男性を救助 5人を消防が表彰 2025年10月28日 19時16分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 熊本市の路上で高齢者を救助した5人が、消防から表彰を受けた うつぶせの状態で倒れているのを出勤中に目撃した女性が119番通報 これを見た男性が同僚2人と現場に行き、通りかかった同僚1人も駆け付けた 記事を読む おすすめ記事 「遺品の中に、お子さんの給食費の領収書が…」クマ被害で亡くなった笹崎勝巳さんのプロレスレフェリーとしての“実直な素顔”と“家族への想い”【岩手県北上市・温泉旅館従業員死亡】 2025年10月27日 10時59分 「サナエ」「ドナルド」と呼び合い官邸幹部「120点だ」高市首相とトランプ大統領会談で異例の日米同盟重要性繰り返し強調 2025年10月28日 16時36分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 「即時入院＆体調不良」で活動休止発表の大食い双子YouTuber、2週間前の『世界くらべてみたら』で見せていた“予兆” 2025年10月27日 19時50分 《独自》『酒のツマミ』打ち切りか、松本人志コスプレの大悟も消沈、“疑わしきは排する”フジの冷徹態度 2025年10月28日 15時0分