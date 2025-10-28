◇MLBワールドシリーズ第3戦 ドジャース-ブルージェイズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が1試合9出塁を記録しました。5-5の延長17回、9番のアレックス・コール選手がセンターへのヒットを記録。2アウト1塁で大谷選手に打席が回ります。9回以降、4打席連続の申告敬遠となっていた大谷選手は、ついに勝負されますが、左腕ブレンドン・リトル投手のボールを4球見極め四球で出塁。好機が広がりましたが