NTTドコモのキャッシュレス決済サービス「d払い」で、利用可能額が一部正しく表示されない不具合が発生している。 ドコモのWebサイトによると、電話料金合算払いでd払いアプリ上の利用可能額が正しく表示できない不具合が発生している。不具合が発生したのは10月24日5時ごろで、同社では復旧に向けて作業している。