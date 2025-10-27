ニューストップ > 国内ニュース > 「高市首相の素晴らしい評判を耳に」トランプ氏が会談前に異例の高評… ドナルド・トランプ 高市早苗 安倍晋三 日米首脳会談 日米会談 日米関係 時事ニュース FNNプライムオンライン 「高市首相の素晴らしい評判を耳に」トランプ氏が会談前に異例の高評価 2025年10月27日 15時27分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと トランプ大統領は27日、日本に向かう大統領専用機内で取材に応じた 高市総理について「晴らしい評判を耳にしている」などとコメント トランプ氏が初の会談を前に相手の首脳を高く評価するのは珍しいという 記事を読む おすすめ記事 マクドナルド、紙ストロー終了へ 11・19より「ストローなし」のフタに変更、開発に3年以上 2025年10月27日 14時9分 生徒にSNSで4千通、教諭停職 岐阜県立高、「大好き」 2025年10月24日 13時33分 【さつまいもで】むっちりほっくほく！ワタナベマキさんの『鬼まんじゅう』せいろで簡単 2025年10月26日 10時0分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 与沢翼氏、“婚活スタート”宣言もドン引き反応…「20代」「スタイル良い子」「好みはグラビア」重なる条件に呆れの声も 2025年10月26日 17時39分