コロナ禍を経て、働き方の多様化が起こり、在宅ワークの導入だけでなくオフィスをフリーアドレス化する会社も増えてきた。しかし今でもごく一般的な、仕切りのないデスク同士を向かい合わせるタイプの「島型デスク」で働いている人は多いだろう。実はこのデスク配置が、Z世代の間では不評で、「キモい」とまで言われてしまっているのをご存じだろうか？