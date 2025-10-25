ニューストップ > 国内ニュース > 港区の米大使館近くで刃物男を逮捕「気象庁職員が意図的に気候変動」 国内の事件・事故 公務執行妨害 職務質問 気象庁 東京都 時事ニュース FNNプライムオンライン 港区の米大使館近くで刃物男を逮捕「気象庁職員が意図的に気候変動」 2025年10月25日 15時23分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 東京・港区の米大使館近くで暴れたとして現行犯逮捕された38歳男 包丁や果物ナイフ、のこぎりなど4本の刃物を所持していたという 調べに対して「気象庁の職員が意図的に気候変動」などと述べているそう 記事を読む おすすめ記事 小野田大臣、好きなアニメ聞かれ「私、だいぶ嫌われている人間」「非常に、非常に難しくて」「小野田が好きということで、嫌な思いをされる方もいらっしゃる」苦笑しつつ回答 2025年10月24日 11時22分 【木俣 正剛】「適応障害」に苦しんだ雅子さま…「お世継ぎ問題」以外の意外な要因と、明かされる「苦悩の日々」 2025年10月24日 7時0分 「心臓は破裂していたと」絶命間際に最後の張り手 クマの生命力にアルピニストも恐怖「低山での山トレは恐ろしくて」 2025年10月25日 15時5分 板野友美 タクシー乗車中に「降りてください！」道路の真ん中で降ろされる「怒りだして。機嫌悪かったのかもしれない。お腹空いてたのかな？」 2025年10月24日 19時42分 東京ディズニーランド「美女と野獣」で子どもが救急搬送 「安全ベルトが首にかかり苦しんでいる」と通報 2025年10月23日 15時32分