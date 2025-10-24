「平成レトロ」「平成女児ブーム」など、平成に関するモノが話題となっている昨今。その中にあっても、まだまだ衰えを見せないのが「昭和人気」。それを証明するかのように「モンチッチ」のブームが再燃しているといいます。株式会社セキグチの山口恵子さんに話を聞きました。「モンチッチ」の人気が再燃中？（C）Sekiguchi☆☆☆☆モンチッチの製造を行う同社。山口さんによると、第1次ブームは今から50年ほど前のことだそう。