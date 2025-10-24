栗・さつまいも・かぼちゃ！ 秋の訪れを感じる味覚が、【セブン-イレブン】のデザートコーナーに勢ぞろいしています。旬の素材を使った一品は、どれも食後のひとときをグレードアップしてくれるはず。今回は、そんな「秋のデザート」をご紹介します。 ゴージャスで華やか！ ご褒美にしたい「プリンケーキパフェ 栗三昧」 プリンの上に、マロンダイスやマロンクリーム、マ