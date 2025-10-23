23日午前、大分市のJX金属製錬佐賀関製錬所内で配線が燃える火事がありました。けが人はなく、稼働にも影響はありませんでした。 【写真を見る】JX金属製錬佐賀関製錬所で火事施設内の配線燃えるけが人なし大分 23日午前9時20分ごろ、大分市佐賀関にあるJX金属製錬佐賀関製錬所の関係者から「配線が燃えた。火は消したが、煙が充満している」と消防に通報がありました。 消防車10台が出動し、およそ40分後に鎮火が確認さ