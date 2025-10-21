日本人エースの大爆発が、世界中に大きな衝撃を与えている。現地10月19日に開催されたオランダリーグ第９節で、上田綺世と渡辺剛（怪我で欠場）が所属する首位のフェイエノールトが、最下位のヘラクレスと敵地で対戦。７−０で記憶に残る大勝を収めた。主役は上田だ。開始７分で先制点を奪えば、33分と38分にもゴール。前半だけでハットトリックを達成する離れ業をやってのけ、今季リーグ戦での成績を９試合11ゴールとした。