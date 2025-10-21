「Sports From USA」――今回は「広陵高校とアメリカの運動部内いじめに共通する問題点」「THE ANSWER」がお届けする、在米スポーツジャーナリスト・谷口輝世子氏の連載「Sports From USA」。米国ならではのスポーツ文化を紹介し、日本のスポーツの未来を考える上で新たな視点を探る。今回は「広陵高校とアメリカの運動部内いじめに共通する問題点」。◇◇◇今年の全国高校野球選手権大会で、広陵高校（広島）は1月の野球