心地よく過ごせるあたたかな空間東京都杉並区、JR高円寺駅と阿佐ヶ谷駅の中間地点にある賃貸住宅、高円寺アパートメント。その1階には飲食店や雑貨店が入り、暮らしと商いが交わるコミュニティスペースとなっています。「coret（これと）」は2025年6月に完成した新築棟1階にオープンしました。高円寺在住のオーナーの毛利美恵子（もうりみえこ）さんがお子さんを出産したばかりの頃、近場に赤ちゃんと入れるお店がなかったとのこと