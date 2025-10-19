全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・下北沢の個性派バー『Barくらげ』です。名物はレモンサワー！焼酎や泡盛もある個性派バー下北沢の線路跡地の一角に佇む「マスタードTMホテル下北沢」。その中にある『バーくらげ』は、おいしい蒸留酒との出合いを繋げてくれる場所。クラフトビールや自家製レモンサワーなどもあって間口は広いが、棚に並ぶボトルは選び抜かれた蒸留