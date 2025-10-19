下北沢の裏路地で出合った、“焼酎の常識”を覆す個性派バーが衝撃的だった

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・下北沢の個性派バー『Barくらげ』です。

名物はレモンサワー！ 焼酎や泡盛もある個性派バー

下北沢の線路跡地の一角に佇む「マスタードTMホテル下北沢」。その中にある『バーくらげ』は、おいしい蒸留酒との出合いを繋げてくれる場所。

クラフトビールや自家製レモンサワーなどもあって間口は広いが、棚に並ぶボトルは選び抜かれた蒸留酒ばかり。そこには焼酎もあり、バーテンダーの視点から、おいしい飲み方を紹介してくれるのだ。

自家製コーヒー焼酎800円、焼酎ハイボール800円〜

『Barくらげ』（左）自家製コーヒー焼酎 800円 （右）焼酎ハイボール 800円〜 エチオピア産の深煎りコーヒー豆を漬け込んだ「長雲」ロック。ミルクで割ってもおいしい。焼酎ハイボールのベースは好みで変更できる

カフェのようなヌケ感のある空間はこだわりの音響設備から流れるグッドミュージックが心地よい。スタッフとの会話もいつしか弾み、店内には和やかな空気が漂っている。居酒屋とはまた違う、晴れやかな気分で焼酎を味わいたい。

『Barくらげ』店長 戸田恵大さん

直撃！焼酎の楽しみ方

店長：戸田恵大さん「ソーダアップをする時、お酒のテイストに合わせて炭酸を使い分けることがあります。通常は強炭酸を使用することで香り立ちを華やかにしていますが、焼酎は微炭酸が合うものもあるので、お好みを伺って提案しています。また、同じ銘柄で、炭酸を変えて飲み比べるのも面白いですよ」

『Barくらげ』

［店名］『Barくらげ』

［住所］東京都世田谷区北沢3-9-19MUSTARD HOTEL1階

［電話］なし

［営業時間］17時〜24時、土・日：15時〜24時

［休日］無休

［交通］小田急線東北沢駅西出口から徒歩3分

