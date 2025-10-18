こだわり卵の濃厚カスタードが詰まったシュークリーム。黄色いカスタードがあふれると幸せを感じます 自分へのご褒美や誰かにちょっとした口にする手土産を選ぶとき、素材に気を配っているものがいいな、と考える人も多いでしょう。筆者もその一人です。 福岡県飯塚市にある『手作りお菓子の店 たまごハウス』は、まさにそんなおいしい手土産が手に入るお店。創業から今年で20年。筆者は、ほぼ同じ