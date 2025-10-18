日本代表はこれまで一度も勝ったことがなかった王国ブラジル相手に歴史的勝利を飾った。14日に行われた親善試合は、前半時点で2点をリードされるも後半に3点を奪って、3-2の逆転勝ち。ただ、サムライブルーはそのブラジル戦は主力選手を数人欠いていた。三笘薫もそのひとり。プレミアリーグのブライトンで活躍する28歳のウィンガーは怪我のために、今月は代表に招集されなかった。ブライトンは18日にニューカッスル戦を戦うが、ク