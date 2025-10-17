ブラジル代表は日本代表に2-3で逆転負けを喫したブラジル代表を率いるカルロ・アンチェロッティ監督が、来日中に大相撲の玉ノ井部屋を訪れた。双方がSNSで公開し、アンチェロッティ氏は「光栄に思う」としている。アンチェロッティ氏は現役時代にイタリア代表でプレーし、指導者としてはACミランやレアル・マドリード、パリ・サンジェルマン（PSG）、バイエルン・ミュンヘンなどの欧州ビッグクラブで監督を歴任。「優勝請負人