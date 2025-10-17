俳優の故・中山美穂さんの公式サイトが2025年10月16日、非公式グッズが横行しているとして公式サイト上で注意喚起をした。「肖像権や著作権等の権利を侵害する可能性」中山さんは2024年12月6日に自宅で亡くなった。中山さんの公式サイトは16日に「非公式グッズおよび肖像の無断使用に関するご注意」という文書を公開。その中で、「現在、中山美穂の氏名・肖像、ならびに過去に展開された公式グッズのデザイン等に類似した商品が、