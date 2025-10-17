回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）と、「LINE FRIENDS」のグローバル人気キャラクターブランド「BT21」とのタイアップキャンペーン第2弾が10月17日、スタートします。第2弾では、2500円（以下、税込み）の会計ごとに、クッションチャーム（全7種）が1個もらえます。クッションチャームは、KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA、COOKYがそれぞれデザインされています。今回のタイアッ